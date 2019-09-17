В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию

Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что 16 сентября в квартире жилого дома в городе Янаул обнаружен истощенный шестилетний мальчик. В квартире также найдено тело его 44-летней матери. Следователи выясняют причину и давность смерти женщины. По некоторым данным, она могла умереть пять дней назад.

"С 30 августа воспитатели не могли дозвониться до матери ребенка и нашли ее подругу, у которой были ключи от квартиры. Открыв дверь, женщина увидела труп и крайне истощенного ребенка. Возможно, мальчик думал, что мама просто уснула, а потом у него не было сил выйти на улицу", - говорится в сообщении Вазигатова.