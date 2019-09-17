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РИА Новости

В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию

12:32 17.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль реанимации. Архивное фото
УФА, 17 сен - РИА Новости. Шестилетний ребенок в башкирском Янауле, найденный в истощенном состоянии в собственной квартире, где он провел несколько дней с телом матери, находится в реанимации, врачи ему оказывают помощь, сообщил глава Янаульского района Ильшат Вазигатов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что 16 сентября в квартире жилого дома в городе Янаул обнаружен истощенный шестилетний мальчик. В квартире также найдено тело его 44-летней матери. Следователи выясняют причину и давность смерти женщины. По некоторым данным, она могла умереть пять дней назад.
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По словам главы Янаульского района, первыми тревогу об исчезновении ребенка забили воспитатели детского сада.
"С 30 августа воспитатели не могли дозвониться до матери ребенка и нашли ее подругу, у которой были ключи от квартиры. Открыв дверь, женщина увидела труп и крайне истощенного ребенка. Возможно, мальчик думал, что мама просто уснула, а потом у него не было сил выйти на улицу", - говорится в сообщении Вазигатова.
Он отметил, что "ребенка поместили в отделение реанимации, в дальнейшем решается вопрос о его госпитализации в детскую клиническую больницу Уфы".
"Специалисты очень надеются, что малыш придет в себя после пережитого стресса. Семья не состояла на учете, не была неблагополучной", - сообщает глава района. Отмечается, что районные власти поручили директорам детских садов и школ взять под особый контроль семьи, где в одиночку воспитывают детей или находятся в социально опасном положении.
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УфаРоссияЯнаульский районПроисшествия
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