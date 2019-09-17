В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию

УФА, 17 сен - РИА Новости. Шестилетний ребенок в башкирском Янауле, найденный в истощенном состоянии в собственной квартире, где он провел несколько дней с телом матери, находится в реанимации, врачи ему оказывают помощь, сообщил глава Янаульского района Ильшат Вазигатов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что 16 сентября в квартире жилого дома в городе Янаул обнаружен истощенный шестилетний мальчик. В квартире также найдено тело его 44-летней матери. Следователи выясняют причину и давность смерти женщины. По некоторым данным, она могла умереть пять дней назад.
По словам главы Янаульского района, первыми тревогу об исчезновении ребенка забили воспитатели детского сада.
"С 30 августа воспитатели не могли дозвониться до матери ребенка и нашли ее подругу, у которой были ключи от квартиры. Открыв дверь, женщина увидела труп и крайне истощенного ребенка. Возможно, мальчик думал, что мама просто уснула, а потом у него не было сил выйти на улицу", - говорится в сообщении Вазигатова.
Он отметил, что "ребенка поместили в отделение реанимации, в дальнейшем решается вопрос о его госпитализации в детскую клиническую больницу Уфы".
"Специалисты очень надеются, что малыш придет в себя после пережитого стресса. Семья не состояла на учете, не была неблагополучной", - сообщает глава района. Отмечается, что районные власти поручили директорам детских садов и школ взять под особый контроль семьи, где в одиночку воспитывают детей или находятся в социально опасном положении.