Военная прокуратура начала проверку после ЧП на учениях под Смоленском

ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Военная прокуратура смоленского гарнизона начала проверку инцидента на учениях Росгвардии в Смоленской области, в результате которого погиб военнослужащий, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

Ранее Центральный округ Росгвардии сообщил, что двое военнослужащих получили травмы в ходе инцидента на занятиях под Смоленском, один из них скончался.

"В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел в понедельник.