Военная прокуратура начала проверку после ЧП на учениях под Смоленском

ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Военная прокуратура смоленского гарнизона начала проверку инцидента на учениях Росгвардии в Смоленской области, в результате которого погиб военнослужащий, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.
Ранее Центральный округ Росгвардии сообщил, что двое военнослужащих получили травмы в ходе инцидента на занятиях под Смоленском, один из них скончался.
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"В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел в понедельник.
По данным интернет-издания Readovka67, 16 сентября во время учений в Смоленской области бронетранспортер переехал двух военнослужащих Росгвардии: один пострадавший погиб на месте, второго госпитализировали в областную больницу, где он тоже скончался.