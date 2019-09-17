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РИА Новости

Военная прокуратура начала проверку после ЧП на учениях под Смоленском

12:31 17.09.2019 (обновлено: 12:32 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Военная прокуратура смоленского гарнизона начала проверку инцидента на учениях Росгвардии в Смоленской области, в результате которого погиб военнослужащий, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.
Ранее Центральный округ Росгвардии сообщил, что двое военнослужащих получили травмы в ходе инцидента на занятиях под Смоленском, один из них скончался.
Танк
3 сентября, 08:53РИА Новости
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"В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел в понедельник.
По данным интернет-издания Readovka67, 16 сентября во время учений в Смоленской области бронетранспортер переехал двух военнослужащих Росгвардии: один пострадавший погиб на месте, второго госпитализировали в областную больницу, где он тоже скончался.
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РосгвардияСмоленская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Скорее всего учения были : "как напасть на прохожего сворой, чтобы самому себе нанести увечья во время задержания невиновного, чтобы задержанного в последствии осудить на 3.5 лет по сфабрикованной статье? Там же эти учения были и один перестарался?
17 сентября, 13:59
valmargulis
1111016
Кто то еще хочет служить в самой великой и могучей армии?
17 сентября, 13:51
Василий Чехов
450019
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