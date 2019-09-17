Utair объяснила, зачем предлагает на своих рейсах никотиновые "конфеты"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Никотиновые подушечки для рассасывания, которые начала предлагать на своих рейсах авиакомпания Utair, призваны облегчить полет курящим пассажирам, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее интернет-издание РБК сообщило, что пассажиры Utair с 15 сентября на ряде рейсов могут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит British American Tobacco. Данный продукт, по информации СМИ, представляет из себя подушечки для рассасывания с растительными волокнами и экстрактом никотина. Он появился на российском рынке недавно и не запрещен в РФ.
Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, Utair "постоянно развивает продуктовое предложение на борту".
"Компания выступает за здоровый образ жизни и в условиях запрета для курильщиков стремится избежать рисков использования сигарет курящими пассажирами. Новый продукт на борту облегчит им полет и обеспечит комфорт другим пассажирам", - отметил представитель перевозчика.
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