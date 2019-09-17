Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки дронов на саудовские НПЗ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. После атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ситуация может начать развиваться по военному сценарию, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Угроза есть. Но надеюсь на мирное разрешение (ситуации. — Прим. ред.)", — сказал журналистам глава спецслужбы.

В свою очередь, комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для анализа последствий нападения нужно время.

"Пока непонятно, насколько Саудовская Аравия будет выдерживать какие-то потолки по отгрузке и производству нефти, поэтому сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз", — сказал он.

В субботу несколько заводов Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Это привело к сокращению производства более чем вдвое.

Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13%.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых ведет борьбу коалиция во главе с Саудовской Аравией.