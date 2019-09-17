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РИА Новости

Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки дронов на саудовские НПЗ

12:29 17.09.2019 (обновлено: 13:31 17.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной презентации двухтомника "История Крыма"
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной презентации двухтомника История Крыма
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. После атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ситуация может начать развиваться по военному сценарию, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Угроза есть. Но надеюсь на мирное разрешение (ситуации. — Прим. ред.)", — сказал журналистам глава спецслужбы.
В свою очередь, комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для анализа последствий нападения нужно время.
"Пока непонятно, насколько Саудовская Аравия будет выдерживать какие-то потолки по отгрузке и производству нефти, поэтому сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз", — сказал он.
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В субботу несколько заводов Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Это привело к сокращению производства более чем вдвое.
Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13%.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых ведет борьбу коалиция во главе с Саудовской Аравией.
При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил об отсутствии свидетельств того, что атака проводилась из Йемена, и обвинил в ней Иран. В Тегеране обвинения США назвали ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСергей НарышкинСаудовская АравияРоссияВ мире
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