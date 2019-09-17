Полиция нашла зажигательную ракету возле дома экс-главы Нацбанка Украины

Ранее во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.

По данным полиции, в ночь на вторник охранник дома ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел возгорание кровли дома. Как отмечается, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что неизвестный, который подозревается в совершении поджога, перелез через забор около 03.00 (совпадает с мск). Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимает меры по поиску злоумышленника. На месте работают правоохранители.

Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве и заявила об атаке на свою семью. Ранее Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами. Позже в Государственном бюро расследований сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году.