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РИА Новости

Полиция нашла зажигательную ракету возле дома экс-главы Нацбанка Украины

12:26 17.09.2019
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкВалерия Гонтарева
Валерия Гонтарева
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Валерия Гонтарева. Архивное фото
КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Полиция обнаружила зажигательную ракету во время осмотра сгоревшего дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщил во вторник руководитель пресс-службы Киевской области Николай Жукович.
Ранее во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
"Здесь не было "коктейля Молотова". Мы нашли зажигательную ракету свето-шумовую и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа", - сказал Жукович. Трансляцию вел телеканал "Наш".
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По данным полиции, в ночь на вторник охранник дома ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел возгорание кровли дома. Как отмечается, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что неизвестный, который подозревается в совершении поджога, перелез через забор около 03.00 (совпадает с мск). Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимает меры по поиску злоумышленника. На месте работают правоохранители.
Пресс-секретарь управления Госслужбы по ЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что "огнем поврежден практически весь дом, потому что, скажем так, очаги возгорания находились в разных местах". "Относительно окончательной причины пожара, всех иных обстоятельств – на месте работает следственно-оперативная группа, она уже занимается выяснением обстоятельств", - цитирует Рубан сайт телеканала "112.Украина".
Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве и заявила об атаке на свою семью. Ранее Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами. Позже в Государственном бюро расследований сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году.
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева
08:47РИА Новости
Экс-глава Нацбанка Украины заявила, что неизвестные сожгли ее дом
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