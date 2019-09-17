Очевидец паводка в Тулуне рассказал о впечатлениях от увиденного

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник СИЗО Николай Алексеенко, ставший очевидцем начала паводка в деревне Евдокимова в Тулунском районе Приангарья и спасший не меньше 30 человек, рассказал, что, прибыв на место ЧП, застал сидящих на крышах людей с фонариками, вокруг затопленных домов плавал мусор, раздавался треск ломавшихся деревьев и шум потока воды.

Начальник караула отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН по Иркутской области Николай Алексеенко всю ночь во время паводка 28 июня с угрозой для жизни в одиночку спасал людей в деревне Евдокимова. До утра на своей лодке ему удалось спасти не меньше 30 человек. За помощь людям президент России Владимир Путин наградил его медалью "За спасение погибавших".

"Когда доплыл до деревни, увидел страшную картину. Люди на крышах, с фонариками. Некоторые дома были затоплены по окна, от каких-то торчали только крыши", - рассказал РИА Новости Алексеенко о своих первых впечатлениях от увиденного в затопленной деревне.

Он вспомнил, что в воде плавали ветки, хлам, "приходилось пробираться через мусор". "Стоял сильный шум от течения воды и треск ломающихся деревьев", - отметил очевидец.

По его словам, чтобы попасть во дворы, приходилось идти на таран и выбивать ворота.