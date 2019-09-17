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РИА Новости

Очевидец паводка в Тулуне рассказал о впечатлениях от увиденного

12:25 17.09.2019 (обновлено: 13:12 17.09.2019)
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник СИЗО Николай Алексеенко, ставший очевидцем начала паводка в деревне Евдокимова в Тулунском районе Приангарья и спасший не меньше 30 человек, рассказал, что, прибыв на место ЧП, застал сидящих на крышах людей с фонариками, вокруг затопленных домов плавал мусор, раздавался треск ломавшихся деревьев и шум потока воды.
Начальник караула отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН по Иркутской области Николай Алексеенко всю ночь во время паводка 28 июня с угрозой для жизни в одиночку спасал людей в деревне Евдокимова. До утра на своей лодке ему удалось спасти не меньше 30 человек. За помощь людям президент России Владимир Путин наградил его медалью "За спасение погибавших".
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"Когда доплыл до деревни, увидел страшную картину. Люди на крышах, с фонариками. Некоторые дома были затоплены по окна, от каких-то торчали только крыши", - рассказал РИА Новости Алексеенко о своих первых впечатлениях от увиденного в затопленной деревне.
Он вспомнил, что в воде плавали ветки, хлам, "приходилось пробираться через мусор". "Стоял сильный шум от течения воды и треск ломающихся деревьев", - отметил очевидец.
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По его словам, чтобы попасть во дворы, приходилось идти на таран и выбивать ворота.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Читайте полный текст интервью>>
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьТулунПроисшествия
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