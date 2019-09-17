Эр-Рияд и Тегеран не предлагали Москве стать посредником в урегулировании

"Кроме того, осуществляется взаимодействие и в весьма чувствительных сферах, таких как военно-техническое сотрудничество. Контакты на этот счет осуществляются и будут продолжены. Что касается какого-то посредничества между Саудовской Аравией и Ираном - об этом речь не заходила. Ни одна из сторон таких пожеланий не высказывала", - сказал Песков.