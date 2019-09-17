Эр-Рияд и Тегеран не предлагали Москве стать посредником в урегулировании

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия и Иран не высказывались за посредничество России в урегулировании их отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что отношения между Россией и Саудовской Аравией весьма продвинутые и многоплановые. И Москва, и Эр-Рияд намерены дальше работать над расширением взаимодействия в самых различных областях, уточнил пресс-секретарь президента.
"Кроме того, осуществляется взаимодействие и в весьма чувствительных сферах, таких как военно-техническое сотрудничество. Контакты на этот счет осуществляются и будут продолжены. Что касается какого-то посредничества между Саудовской Аравией и Ираном - об этом речь не заходила. Ни одна из сторон таких пожеланий не высказывала", - сказал Песков.