В СК проводится служебная проверка в связи с делом Голунова

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Следственном комитете ведется служебная проверка в связи с делом журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"По поводу этого могу сказать только, что в Следственном комитете ведется служебная проверка, пока результатов нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о следствии по делу Голунова.

Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.