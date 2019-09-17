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РИА Новости

В СК проводится служебная проверка в связи с делом Голунова

12:21 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Владимир Песня
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Следственном комитете ведется служебная проверка в связи с делом журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"По поводу этого могу сказать только, что в Следственном комитете ведется служебная проверка, пока результатов нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о следствии по делу Голунова.
Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Москве
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Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Дело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДСледственный комитет РФДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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