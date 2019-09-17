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РИА Новости

Песков: для анализа последствий атаки на саудовские НПЗ нужно время

12:19 17.09.2019 (обновлено: 12:20 17.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремль считает, что нужно время для анализа последствий атаки на саудовские нефтяные объекты, чтобы определиться с дальнейшими действиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока непонятно, насколько Саудовская Аравия будет выдерживать какие-то потолки по отгрузке и производству нефти, поэтому сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз на действие в ближайшее время, пока нет достоверной информации. Поэтому нужно какое-то время для анализа", - сказал он.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана отрицает обвинения США.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоМИД ИранаДмитрий ПесковСаудовская АравияМоскваРоссияСШАВ мире
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