Песков: для анализа последствий атаки на саудовские НПЗ нужно время

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремль считает, что нужно время для анализа последствий атаки на саудовские нефтяные объекты, чтобы определиться с дальнейшими действиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока непонятно, насколько Саудовская Аравия будет выдерживать какие-то потолки по отгрузке и производству нефти, поэтому сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз на действие в ближайшее время, пока нет достоверной информации. Поэтому нужно какое-то время для анализа", - сказал он.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.