Эксперт оценил последствия создания новой коалиции на выборах в Израиле

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху скорее всего сможет собрать коалицию большинства в кнессете на досрочных выборах, формирование новой правительственной коалиции никак не отразится на российско-израильских отношениях и ситуации в регионе, считает директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.

Во вторник в Израиле проходят досрочные выборы в кнессет 22 созыва. Избирательные участки открылись в крупных городах в 7 утра (время совпадает с московским) и будут работать до 22.00, а в населённых пунктах с небольшим числом жителей, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах участки работают с 8.00 до 20.00. Всего в стране работают порядка 10,5 тысячи избирательных участков.

Эксперт отметил, что "ситуация вполне традиционная для Израиля, там всегда существует множество партий, претендующих на лидерство в той или иной коалиции". "В данном случае ничего необычного нет, Нетаньяху пытается это сделать не в первый раз, и я думаю, на этот раз ему удастся", - сказал РИА Новости эксперт.

"Я абсолютно убежден, что отношения Израиля с Россией будут развиваться по восходящей в силу целого ряда причин. Прежде всего, внутренних, потому что там значительная часть населения - выходцы из России, причем очень влиятельная часть. И (среди – ред.) членов правительства выходцы из России есть, и если вы посмотрите на израильские вооруженные силы…. они в большинстве своем комплектуются из выходцев из России. То есть влияние выходцев из России очень сильное, и это главное", - отметил Подберезкин.

По его словам, с точки зрения урегулирования на Ближнем Востоке между Россией и Израилем тоже есть понимание, президент РФ Владимир Путин регулярно встречается с Нетаньяху или с другими руководителями. "Есть совершенно нормальные рабочие контакты, которые доказывают свою дееспособность. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Абсолютно независимо от (того, с кем будет создана правящая коалиция – ред.). Эта динамика вполне объективна, она не зависит от того, кто будет у власти", - отметил он.

Подберезкин сказал, что не ожидает изменений "не то что радикальных, а вообще никаких" по поводу возможного влияния формирования новой коалиции на ситуацию в регионе.

"Я не думаю, что что-то изменится, если сложится какая-то иная коалиция. Потому что здесь ключевое отношение Израиля к ХАМАС, к сирийцам, к Ирану в общем характерно для всех израильских партий. Различия очень небольшие", - заключил эксперт.

В кнессет 22 созыва баллотируются 29 партийных списков. Для того чтобы пройти в парламент, им необходимо преодолеть электоральный барьер в 3.5% голосов. По итогам выборов будет назначен премьер-министр и сформировано коалиционное правительство, для чего победившей партии необходимо заручиться поддержкой большинства в парламенте – как минимум 61 депутата в 120-местном Кнессете.

Главными конкурентами правящей партии "Ликуд" и ее лидера Биньямина Нетаньяху, как и на прошлых выборах, считается блок "Кахоль-Лаван" ("бело-голубые" в переводе с иврита - по цветам израильского флага), возглавляемый бывшим начальником генштаба израильской армии Бени Ганцем.