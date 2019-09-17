В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Несовершеннолетний погиб под колесами поезда Грозный-Москва при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте в Подмосковье, сообщили в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

"В линейное управление МВД России на станции "Москва - Рязанская" поступила информация о том, что пассажирским поездом сообщением "Грозный - Москва" в районе станции "Москворецкая" смертельно травмирован несовершеннолетний подросток 2002 года рождения, переходивший пути в неустановленном месте", - сообщили в пресс-службе.