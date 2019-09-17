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РИА Новости

Российские боевые расчеты показали высокий уровень на учениях "Центр-2019"

12:10 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБоевая стрельба расчетов ЗРК С-300 "Фаворит" в ходе стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" Вооруженных сил РФ
Боевая стрельба расчетов ЗРК С-300 Фаворит в ходе стратегических командно-штабных учений Центр-2019 Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 17 сен – РИА Новости. Российские комплексы ПВО в ходе стратегических учений "Центр-2019" уничтожили цели на высоте до 35 километров, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.
"Сегодня в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" группировка ПВО Центрального военного округа на полигоне Ашулук отражала удар воздушного противника. Боевые расчеты с задачей справились, показали высокую выучку", - сказал Грехов.
В группировку вошли зенитно-ракетные системы С-400, С-300ПМ и С-300ПС. Всего к отражению удара сегодня привлекалось более 500 военнослужащих и 150 единиц вооружения и военной техники.
В качестве воздушных целей выступили ракеты-мишени, которые имитировали ударные беспилотники, баллистические ракеты, крылатые ракеты и оперативно-тактическую авиацию.
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
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"Это достаточно сложные цели, которые работали на высотах от 50 до 100 метров, это крылатые ракеты, скорость крылатой ракеты 250-300 метров в секунду, наши мишени летели со скоростью 550 метров в секунду. Кроме того, сложная баллистическая цель, которая работала с высоты 35 километров по баллистической траектории", - сказал Грехов.
Все цели своевременно были обнаружены радиотехническими войсками и уничтожены.
Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями пройдут на полигонах государств-партнеров.
Всего в "Центре-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
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С-300ПСПВОКаспийское мореС-400 «Триумф»Безопасность
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