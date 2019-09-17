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РИА Новости

Нарышкин не стал комментировать ситуацию вокруг "агента США" Смоленкова

12:09 17.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что не комментирует ситуацию вокруг Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб.
"Не комментирую", - сказал Нарышкин журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
11 сентября, 12:59РИА Новости
Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом, заявил Песков
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что Кремлю неизвестно, был ли Смоленков агентом ЦРУ, это вопрос спецслужб, которые делают свою работу. Он также не подтвердил информацию, что Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
Чиновники
10 сентября, 16:32Радио
Источник: "агент США" Смоленков был завхозом и любил выпить
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Скандал вокруг "агента США" СмоленковаСлужба внешней разведки РФЦентральное разведывательное управлениеДмитрий ПесковСергей НарышкинМоскваРоссияСШАВ мире
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