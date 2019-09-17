Нарышкин не стал комментировать ситуацию вокруг "агента США" Смоленкова

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что не комментирует ситуацию вокруг Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб.
"Не комментирую", - сказал Нарышкин журналистам.
11 сентября, 12:59РИА НовостиКремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом, заявил Песков
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что Кремлю неизвестно, был ли Смоленков агентом ЦРУ, это вопрос спецслужб, которые делают свою работу. Он также не подтвердил информацию, что Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
10 сентября, 16:32РадиоИсточник: "агент США" Смоленков был завхозом и любил выпить