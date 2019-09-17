Нарышкин не стал комментировать ситуацию вокруг "агента США" Смоленкова

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что не комментирует ситуацию вокруг Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб.

"Не комментирую", - сказал Нарышкин журналистам.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове.