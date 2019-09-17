Игорь Бабушкин вступил в должность губернатора Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Инаугурация избранного губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина состоялась во вторник в Астраханском кремле, сообщил РИА Новости представитель администрации губернатора области.
"Инаугурация состоялась, Игорь Юрьевич Бабушкин вступил в должность губернатора Астраханской области", - сказал он.
9 сентября, 07:30РИА НовостиБиография Игоря Бабушкина
Бабушкин был назначен врио губернатора Астраханской области три месяца назад. В единый день голосования, 8 сентября, он победил на выборах главы региона, набрав более 75% голосов избирателей. Избирком признал выборы состоявшимися и действительными.