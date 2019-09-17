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РИА Новости
Единый день голосования

Игорь Бабушкин вступил в должность губернатора Астраханской области

12:07 17.09.2019 (обновлено: 12:08 17.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Астраханской области И. Бабушкин
Губернатор Астраханской области И. Бабушкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Астраханской области И. Бабушкин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Инаугурация избранного губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина состоялась во вторник в Астраханском кремле, сообщил РИА Новости представитель администрации губернатора области.
"Инаугурация состоялась, Игорь Юрьевич Бабушкин вступил в должность губернатора Астраханской области", - сказал он.
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 августа 2019.
9 сентября, 07:30РИА Новости
Биография Игоря Бабушкина
Бабушкин был назначен врио губернатора Астраханской области три месяца назад. В единый день голосования, 8 сентября, он победил на выборах главы региона, набрав более 75% голосов избирателей. Избирком признал выборы состоявшимися и действительными.
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Единый день голосованияИгорь БабушкинАстраханская областьПолитика
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