Правозащитник вступился за чиновницу, сделавшую селфи в "шоколаде"

САМАРА, 17 сен - РИА Новости. Ульяновский эколог и правозащитник Александр Брагин вступился за советника губернатора региона Сергея Морозова по IT-сфере 55-летнюю Светлану Опенышеву, сфотографировавшуюся в "шоколадной" ванне, и выложил аналогичное селфи в своем Instagram.
По данным издания Ulpressa, Опенышева, ныне занимающая должность директора областного учреждения "Правительство для граждан", выложила в своем аккаунте в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну: на фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией Опенышева оставила надпись: "Много шоколада не бывает". Пост вызвал критику Морозова, который назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовал от нее "жить более скромно". Глава региона поручил провести служебную проверку. Пост в Instagram, вызвавший критику губернатора, удален.
Брагин в поддержку Опенышевой выложил в своем Instagram фотографию, где он принимает нафталановую ванну.
"На самом деле "шоколадная" - нафталановая ванна очень доступна для российского туриста в Азербайджане. Сам там был. И цены с учетом дороги в Баку дешевле, чем взять путевку в санаторий в Ундорах Ульяновской области", - написал Брагин.
Он добавил, что нафталановая нефть уникальна и есть только в Азербайджане. "Поддержу Опенышеву в том, что для укрепления организма и лечения суставов надо ездить именно в такие места", - сказал эколог.
Опенышева с 2001 по 2007 годы работала в администрации города Димитровграда, с сентября 2007 - в правительстве Ульяновской области. С ноября 2010 года – заместитель председателя правительства Ульяновской области, с марта 2013 года - заместитель председателя правительства региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области. В настоящее время Опенышева является советником губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".