Правозащитник вступился за чиновницу, сделавшую селфи в "шоколаде"

САМАРА, 17 сен - РИА Новости. Ульяновский эколог и правозащитник Александр Брагин вступился за советника губернатора региона Сергея Морозова по IT-сфере 55-летнюю Светлану Опенышеву, сфотографировавшуюся в "шоколадной" ванне, и выложил аналогичное селфи в своем Instagram.

По данным издания Ulpressa , Опенышева, ныне занимающая должность директора областного учреждения "Правительство для граждан", выложила в своем аккаунте в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну: на фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией Опенышева оставила надпись: "Много шоколада не бывает". Пост вызвал критику Морозова, который назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовал от нее "жить более скромно". Глава региона поручил провести служебную проверку. Пост в Instagram, вызвавший критику губернатора, удален.

Брагин в поддержку Опенышевой выложил в своем Instagram фотографию, где он принимает нафталановую ванну.

"На самом деле "шоколадная" - нафталановая ванна очень доступна для российского туриста в Азербайджане. Сам там был. И цены с учетом дороги в Баку дешевле, чем взять путевку в санаторий в Ундорах Ульяновской области", - написал Брагин.

Он добавил, что нафталановая нефть уникальна и есть только в Азербайджане. "Поддержу Опенышеву в том, что для укрепления организма и лечения суставов надо ездить именно в такие места", - сказал эколог.