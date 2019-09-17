Венедиктов оценил готовность системы онлайн-голосования для выборов в ГД

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система электронного голосования пока еще не готова для выведения на федеральный уровень - для этого, помимо прочего, нужно принять соответствующие законы, при этом сам эксперимент с ее использованием на выборах в Москве прошел на "четверку", все голоса избирателей учтены верно, считает глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября. Впервые в стране на трех участках прошел эксперимент по проведению электронного голосования.

"Нет, раз есть еще "дыры", то их надо чинить. Госдума - это вообще не наша вещь", - заявил Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о готовности системы для выборов в Госдуму 2021 года.

Он добавил, что во время выборов в столице больше всего боялись взлома хакеров, однако его не произошло. По словам Венедиктова, несмотря на некоторые "дыры" в безопасности, голоса избирателей зачтены правильно и эксперимент по электронному голосования прошел на "четверку".