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РИА Новости

Венедиктов оценил готовность системы онлайн-голосования для выборов в ГД

11:57 17.09.2019
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© Максим Денисов Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
 Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система электронного голосования пока еще не готова для выведения на федеральный уровень - для этого, помимо прочего, нужно принять соответствующие законы, при этом сам эксперимент с ее использованием на выборах в Москве прошел на "четверку", все голоса избирателей учтены верно, считает глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября. Впервые в стране на трех участках прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
"Нет, раз есть еще "дыры", то их надо чинить. Госдума - это вообще не наша вещь", - заявил Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о готовности системы для выборов в Госдуму 2021 года.
Он добавил, что во время выборов в столице больше всего боялись взлома хакеров, однако его не произошло. По словам Венедиктова, несмотря на некоторые "дыры" в безопасности, голоса избирателей зачтены правильно и эксперимент по электронному голосования прошел на "четверку".
"Ни взлома, ни угроз - таким образом, результат тех, кто проголосовал, с нашей точки зрения, зачтен правильно. Правильно - и это "четверка", это была цель. Эксперимент закончен - все. Закон истек, закрыто, никакого развития нет. Для этого необходимо принимать новые законы", - добавил глава общественного штаба.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
6 сентября, 12:30Выборы в Мосгордуму
Внедрение онлайн-голосования неизбежно, считает Венедиктов
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Госдума РФАлексей Венедиктов (журналист)РоссияПолитика
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