Для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни, заявил депутат ГД

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю для России не актуален - лучше идти по пути сокращения рабочих часов, а не дней.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комментируя предложение, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что переход даст гражданам больше свободы в плане самореализации и самообразования, а также повысит производительность труда. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента в ближайшее время обсудит предложения по данному вопросу.
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"Я считаю, что путь, который в настоящее время обсуждается, для России не актуален. Мне представляется, что нужно идти не по принципу "сокращать дни", а сокращать часы", - заявил Тарасенко журналистам.
"Нам нужно идти по пути постепенного сокращения рабочего времени. А идея перейти на четырехдневную рабочую неделю - я не верю в ее реальность на нынешнем этапе. Это возможно только лишь для чиновников. На реальных предприятиях повысить производительность труда на 20%, не меняя технологию, - это из области фантазий", - добавил депутат.
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