Для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни, заявил депутат ГД

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю для России не актуален - лучше идти по пути сокращения рабочих часов, а не дней.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комментируя предложение, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что переход даст гражданам больше свободы в плане самореализации и самообразования, а также повысит производительность труда. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента в ближайшее время обсудит предложения по данному вопросу.

"Я считаю, что путь, который в настоящее время обсуждается, для России не актуален. Мне представляется, что нужно идти не по принципу "сокращать дни", а сокращать часы", - заявил Тарасенко журналистам.