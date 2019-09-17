Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T11:56Z
https://ria.ru/20190917/1558763647.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9278b0fad5a704596c7151e5861850cf.jpg
РИА Новости

Для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни, заявил депутат ГД

11:56 17.09.2019
328
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю для России не актуален - лучше идти по пути сокращения рабочих часов, а не дней.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комментируя предложение, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что переход даст гражданам больше свободы в плане самореализации и самообразования, а также повысит производительность труда. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента в ближайшее время обсудит предложения по данному вопросу.
Сотрудники в офисе
15 сентября, 08:00РИА Новости
Все за и против четырехдневной рабочей недели
"Я считаю, что путь, который в настоящее время обсуждается, для России не актуален. Мне представляется, что нужно идти не по принципу "сокращать дни", а сокращать часы", - заявил Тарасенко журналистам.
"Нам нужно идти по пути постепенного сокращения рабочего времени. А идея перейти на четырехдневную рабочую неделю - я не верю в ее реальность на нынешнем этапе. Это возможно только лишь для чиновников. На реальных предприятиях повысить производительность труда на 20%, не меняя технологию, - это из области фантазий", - добавил депутат.
Делу — время, потехе — тоже
Вчера, 14:19РИА Новости
Делу — время, потехе — тоже
3020000
Обсудить 0
Михаил ТарасенкоГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Венедиктов оценил готовность системы онлайн-голосования для выборов в ГД
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Югре один человек погиб после столкновения мотоцикла с грузовиком
Певица Анна Седокова
Певица Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Ямале пьяная женщина за рулем легковушки столкнулась с грузовиком
Лента
новостей
Амстердамский аэропорт Схипхол
МИД предупредил россиян об изменениях рейсов в аэропорту Амстердама
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
В Кишиневе проводят следственные действия с главой Sputnik Молдавия
Журналисты за работой
Ассошиэйтед Пресс согласилось с рассмотрением в России спора с ЦИК
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Спецпредставитель Путина оценил безопасность Telegram и WhatsApp
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР оценили перспективы подключения США к переговорам по Донбассу
Флаг Украины
Миссия ООН призвала Киев разработать закон для защиты прав нацменьшинств
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Строительство газопровода Турецкий поток
Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
Лента новостейМолния