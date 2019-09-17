Под Смоленском во время ЧП на занятиях погиб военнослужащий Росгвардии

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Двое военнослужащих Росгвардии получили травмы на занятиях под Смоленском, один из них скончался, сообщили в Центральном округе войск национальной гвардии.
Подробности инцидента не сообщаются.
Командование округа начало служебную проверку.
Представитель военной прокуратуры Смоленского гарнизона сообщил РИА Новости, что ведомство также проводит проверку.
Собеседник агентства отметил, что ЧП произошло накануне.
По данным местного интернет-издания Readovka67, во время учений двоих военнослужащих переехал бронетранспортер.
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