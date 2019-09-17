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РИА Новости

Под Смоленском во время ЧП на занятиях погиб военнослужащий Росгвардии

11:54 17.09.2019 (обновлено: 12:56 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Двое военнослужащих Росгвардии получили травмы на занятиях под Смоленском, один из них скончался, сообщили в Центральном округе войск национальной гвардии.
Подробности инцидента не сообщаются.
Командование округа начало служебную проверку.
Представитель военной прокуратуры Смоленского гарнизона сообщил РИА Новости, что ведомство также проводит проверку.
Собеседник агентства отметил, что ЧП произошло накануне.
По данным местного интернет-издания Readovka67, во время учений двоих военнослужащих переехал бронетранспортер.
Танк
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РосгвардияСмоленская областьСмоленскПроисшествия
Популярные комментарии
Что-то даже не жалко росгвардейцев.
17 сентября, 12:20
DPDENIS P
17131014
"Росгвардия" это уже слово нецензурное. Это структура, призванная защищать не страну, а власть, от собственных граждан.
17 сентября, 12:41
Руслан Белый
1500108
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