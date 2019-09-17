В Кишиневе проводят следственные действия с главой Sputnik Молдавия

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Прокуратура Молдавии проводит следственные действия в отношении главы местного Sputnik Владимира Новосадюка.

Ранее в пресс-службе агентства сообщили, что руководителя СМИ задержали, однако в ведомстве эту информацию опровергли.

"На данный момент мы не можем подтвердить, что Новосадюк был задержан", — сказали там, отметив, что скоро раскроют подробности.

В Москве начали свою проверку, рассказали в МИД.

Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее, чаще других нападкам подвергаются сотрудники RT и Sputnik. Это связано с тем, что в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о противодействии работе журналистов из России, при этом главными угрозами в документе значились именно эти СМИ.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В Москве эти заявления называют голословными.

Последние громкие скандалы произошли в странах Балтии. Так, в марте российских журналистов не пустили на оглашение приговора по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, а в июле суд заблокировал сайт Sputnik Литва. В Эстонии госслужащим прямо запрещено общаться с журналистами Sputnik, об этом недавно рассказал шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем.