Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T13:51Z
https://ria.ru/20190917/1558763486.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155876/37/1558763713_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a244cdd663a6766d74457116c3bc4ad2.jpg
РИА Новости

В Кишиневе проводят следственные действия с главой Sputnik Молдавия

11:51 17.09.2019 (обновлено: 13:51 17.09.2019)
7212
© Sputnik / Miroslav RotariРуководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Прокуратура Молдавии проводит следственные действия в отношении главы местного Sputnik Владимира Новосадюка.
Ранее в пресс-службе агентства сообщили, что руководителя СМИ задержали, однако в ведомстве эту информацию опровергли.

"На данный момент мы не можем подтвердить, что Новосадюк был задержан", — сказали там, отметив, что скоро раскроют подробности.

В Москве начали свою проверку, рассказали в МИД.
Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее, чаще других нападкам подвергаются сотрудники RT и Sputnik. Это связано с тем, что в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о противодействии работе журналистов из России, при этом главными угрозами в документе значились именно эти СМИ.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В Москве эти заявления называют голословными.
Последние громкие скандалы произошли в странах Балтии. Так, в марте российских журналистов не пустили на оглашение приговора по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, а в июле суд заблокировал сайт Sputnik Литва. В Эстонии госслужащим прямо запрещено общаться с журналистами Sputnik, об этом недавно рассказал шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем.
Кроме того, аккредитации на работу в Елисейском дворце лишены журналисты RT France и Sputnik France.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2 сентября, 10:41Медиавойны
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг RT и Sputnik
62623950
Обсудить 2
Владимир НовосадюкSputnikМолдавияКишиневВ мире
Рекомендуем
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
РИА
Новости
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Нарышкин не стал комментировать ситуацию вокруг "агента США" Смоленкова
Строительство газопровода Турецкий поток
Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Лента
новостей
Автомобиль скорой помощи
Под Смоленском во время ЧП на занятиях погиб военнослужащий Росгвардии
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Ульяновская чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Делегация Украины в ОБСЕ вновь попыталась лишить слова представителя Крыма
Вид на Ялту
В МИД Чехии ответили на протест Украины из-за визита делегации в Крым
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
Лента новостейМолния