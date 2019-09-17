В ДНР оценили перспективы подключения США к переговорам по Донбассу

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Подключение США к "нормандскому формату" переговоров по Донбассу не будет иметь никакого эффекта, для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Киев выполнил взятые на себя ранее обязательства, заявила в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату". Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.
"Мы неоднократно слышали от украинской стороны все эти предложения – то добавить, то убрать каких-то участников. Но все это, в сущности, не будет иметь абсолютно никакого эффекта до тех пор, пока в Киеве не появится политическая воля выполнить те обязательства, которые уже были ими взяты на себя и, более того, подтверждены Советом безопасности ООН", - сказала Никонорова в интервью РИА Новости.
Она напомнила, что состав "нормандской четверки" зафиксирован в декларации в поддержку Комплекса мер. Оба эти документа были одобрены резолюцией Совбеза ООН.
"Таким образом, чтобы изменить "нормандский" или "минский" формат, нужно отменять или дополнять подписанные раннее документы, что является крайне непростым процессом, тем более, когда речь идет об актах, одобренных Организацией Объединенных Наций. Поэтому на сегодняшний момент в изменении состава участников минских переговоров нет ни особой возможности, ни смысла", - добавила полпред ДНР.