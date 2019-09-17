В ДНР оценили перспективы подключения США к переговорам по Донбассу

"Мы неоднократно слышали от украинской стороны все эти предложения – то добавить, то убрать каких-то участников. Но все это, в сущности, не будет иметь абсолютно никакого эффекта до тех пор, пока в Киеве не появится политическая воля выполнить те обязательства, которые уже были ими взяты на себя и, более того, подтверждены Советом безопасности ООН", - сказала Никонорова в интервью РИА Новости.