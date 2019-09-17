Стало известно, кого сыграет Софи Тернер на ТВ после "Игры престолов"

"Джейн – сложный персонаж, она борется не только за свою жизнь, но и пытается найти собственный источник силы и смелости. Надеюсь, ее пример поможет людям, у которых проблемы с самооценкой, увидеть, что они смелее, чем им кажется, и попросить поддержки со стороны", - отметила Тернер.