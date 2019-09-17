Стало известно, кого сыграет Софи Тернер на ТВ после "Игры престолов"

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. После завершения шоу "Игра престолов" Софи Тернер сыграет в телесериале Survive ("Выжить") на стриминговом сервисе Quibi, сообщает Entertainment Weekly.
Вместе с ней в проекте будет сниматься Кори Хоукинс ("Голос улиц", "Железный человек 3") "Ходячие мертвецы", "Дорогой доктор"). Режиссером выступит Марк Пеллингтон ("Ностальгия").
В основе сериала – одноименная книга Алекса Морела, главные герои которой Джейн (Тернер) и Пол (Хоукинс) – единственные выжившие после авиакатастрофы на отдаленной горе. Им приходится взаимодействовать, чтобы вернуться обратно в цивилизацию, и параллельно решать личные проблемы, так, например, у Джейн в прошлом были попытки покончить жизнь самоубийством.
"Джейн – сложный персонаж, она борется не только за свою жизнь, но и пытается найти собственный источник силы и смелости. Надеюсь, ее пример поможет людям, у которых проблемы с самооценкой, увидеть, что они смелее, чем им кажется, и попросить поддержки со стороны", - отметила Тернер.
У актрисы выдался напряженный год: съемки в "Игре престолов", замужество, новый фильм про людей Икс, выдвижение на премию "Эмми", но она явно не намерена останавливаться на достигнутом.
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