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РИА Новости

В Крыму планируют создать комитет по народной дипломатии

11:39 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Гурзуф . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Комитет по народной дипломатии планируется создать в крымском парламенте второго созыва, сообщил депутат новоизбранного состава парламента республики, кандидат на пост спикера, секретарь крымского отделения "Единой России" Владимир Константинов.
Первая сессия государственного совета Республики Крым второго созыва открылась во вторник. Победу на выборах в парламент Крыма 8 сентября одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР достались 10 мест, КПРФ - пять.
"Одна из идей, которую мы будем на фракции обсуждать, это создание комитета по народной дипломатии. Нам нужно эту работу вести очень серьезно все следующие пять лет. Мы определенную работу уже сделали, теперь на нас в мире смотрят немного по другому, чем в 2014 году, но перелом еще не произошел", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, на сегодня вопрос Крыма и его статуса на серьезном уровне уже давно не обсуждается, есть только вбросы.
"Всем уже все понятно", - подчеркнул Константинов.
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