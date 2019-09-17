В Крыму планируют создать комитет по народной дипломатии

"Одна из идей, которую мы будем на фракции обсуждать, это создание комитета по народной дипломатии. Нам нужно эту работу вести очень серьезно все следующие пять лет. Мы определенную работу уже сделали, теперь на нас в мире смотрят немного по другому, чем в 2014 году, но перелом еще не произошел", - сказал Константинов журналистам.