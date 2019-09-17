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РИА Новости

Ассошиэйтед Пресс согласилось с рассмотрением в России спора с ЦИК

11:39 17.09.2019 (обновлено: 11:46 17.09.2019)
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© Depositphotos / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой
© Depositphotos / macor
Журналисты за работой . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) сообщило, что согласилось с рассмотрением в российской Общественной коллегии по жалобам на прессу спора с Центризбиркомом РФ по поводу интервью с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Ранее ЦИК РФ обратился в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило, по мнению комиссии, разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов. При этом, отметили в ЦИК, само видеоинтервью полностью так и не было опубликовано.
"Ассошиэйтед Пресс придерживается информации корреспондентки Натальи Васильевой. После того, как ее история была опубликована, AP приняло к сведению озабоченность представителей ЦИК и согласилось опубликовать разъяснение, чтобы добавить деталей, почему некоторые независимые кандидаты были исключены во время выборов в законодательный орган Москвы", - сообщило агентство.
Агентство добавило, что никогда не указывало, что будет публиковать видеоинтервью или же его транскрипт.
"AP намерено выполнить запрос Общественной коллегии по жалобам на прессу для совместной работы по жалобам ЦИК и ждет решения", - добавило агентство.
Общественная коллегия по жалобам на прессу планирует рассмотреть данный вопрос 26 сентября. Жалоба касается публикации под названием "Глава центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве". Памфилова заявила, что материал информагентства по итогам интервью с ней в полной мере продемонстрировал пропаганду и цензуру.
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
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Элла ПамфиловаЦИК РФМоскваРоссияAssociated PressОбщество
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