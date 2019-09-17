В Афганистане число погибших при взрыве увеличилось до 24

Телеканал 1TV со ссылкой на источники в службе безопасности сообщал, что в действие было приведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. По данным телеканала Tolo News, взрыв прогремел в тот момент, когда Гани начал свою речь перед сторонниками. Сообщается, что в результате взрыва он не пострадал.