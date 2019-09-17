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РИА Новости

В Афганистане число погибших при взрыве увеличилось до 24

11:38 17.09.2019 (обновлено: 11:52 17.09.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли и 31 человек получил ранения при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу местной больницы.
Ранее сообщалось о гибели 4 человек.
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Телеканал 1TV со ссылкой на источники в службе безопасности сообщал, что в действие было приведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. По данным телеканала Tolo News, взрыв прогремел в тот момент, когда Гани начал свою речь перед сторонниками. Сообщается, что в результате взрыва он не пострадал.
Позднее телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана сообщил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник на мотоцикле.
В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" сделала ряд угроз сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.
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