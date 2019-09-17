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РИА Новости

Полиция возбудила дело после ДТП с автобусом в Красноярском крае

11:35 17.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в поселке Миндерла Красноярского края, в котором пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В понедельник автобус с рабочими птицефабрики из-за неисправности тормозной системы съехал в кювет, а затем в реку Бузим. В автобусе находились 23 человека, 14 пострадали. Одиннадцать человек госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Водитель был трезв.
"Следователями МО МВД России "Емельяновский" возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 14 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание предполагает лишение свободы на два года. Также в отношении водителя составлен протокол за управление автобусом без тахографа и за управление транспортным средством при наличии неисправностей.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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МВД РФКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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