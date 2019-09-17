Полиция возбудила дело после ДТП с автобусом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в поселке Миндерла Красноярского края, в котором пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В понедельник автобус с рабочими птицефабрики из-за неисправности тормозной системы съехал в кювет, а затем в реку Бузим. В автобусе находились 23 человека, 14 пострадали. Одиннадцать человек госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Водитель был трезв.

"Следователями МО МВД России "Емельяновский" возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 14 человек", - говорится в сообщении.