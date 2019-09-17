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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В УПЦ поблагодарили греческое духовенство и мирян за поддержку

11:42 17.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Украинской православной церкви благодарны священникам, монахам и мирянам Элладской церкви за их поддержку УПЦ, которую они выразили в недавнем открытом письме к высшим иерархам Греческой церкви.
Обращение к высшему священноначалию ЭПЦ подписали изначально 179 представителей духовенства, монахов и мирян Греческой церкви. В нем содержится призыв не признавать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), созданную из раскольнических структур. В октябре должен состояться Собор иерархии ЭПЦ, который может сформулировать официальную позицию ЭПЦ по теме "украинской автокефалии" и действий Константинополя.
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним (в центре), архивное фото
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"В настоящее время уже собрано больше тысячи подписей (под письмом – ред.). От имени Украинской православной церкви выражаем наши слова благодарности православным братьям Греции. Это письмо действительно является голосом из глубин Элладской православной церкви, голосом действительного церковного сознания, который был провозглашен простыми клириками и мирянами, и является дополнительным свидетельством того беспокойства, которое уже выразили многие греческие архиереи", - заявил замглавы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
В комментарии греческому агентству церковных новостей Romfea.gr, который приводит сайт УПЦ, он подчеркнул, что "украинский церковный вопрос не следует рассматривать сквозь призму национального первенства или националистических мотивов".
Киево-Печерская лавра
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"То есть, речь не идет о противостоянии между греками и русскими или россиянами и греками, о противостоянии украинцев против русских и греков или наоборот. Это чисто церковный и экклезиологический вопрос. Соответственно, все православные, которые уважают традиции и служение, устройство нашей Церкви, едины, и упомянутое письмо это демонстрирует", - отметил Данилевич.
Так называемая Православная церковь Украины - раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная православная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
Тем не менее, Константинопольский патриархат настойчиво пытается добиться признания новосозданной структуры в православном мире, особенно от близкой ему Элладской православной церкви. ЭПЦ еще не выработала официальной позиции в отношении ПЦУ. Ряд ее видных представителей, как и многие иерархи других поместных церквей, высказываются за проведение всеправославного совещания по "украинскому вопросу".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГрецияУкраинарелигия
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