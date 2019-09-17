В ЦИК не видят необходимости вводить электронное голосование во всей стране

"Есть два важных обстоятельства. Первое: результаты эксперимента по электронному дистанционному голосованию, который проводился в Москве, необходимо оценивать и детально обсуждать с экспертным сообществом. Второе обстоятельство: у нас, мы надеемся, состоится НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) на эту тему. В этом году мы должны объявить конкурс. И мы получим результаты НИОКРа - предложения по тому, как наиболее эффективно можно было бы организовать электронное дистанционное голосование. После того, как мы получим все эти данные - и аналитические по прошедшему эксперименту, и результаты по НИОКРу - мы можем начать обсуждать тему, насколько широко необходимо масштабировать данную технологию", - сказал Булаев.