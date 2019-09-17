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РИА Новости

В ЦИК не видят необходимости вводить электронное голосование во всей стране

11:28 17.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком пока не видит возможности и необходимости распространять технологию электронного голосования на всю страну, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Эксперимент по проведению электронного голосования впервые прошел на трех участках в Москве во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
"Есть два важных обстоятельства. Первое: результаты эксперимента по электронному дистанционному голосованию, который проводился в Москве, необходимо оценивать и детально обсуждать с экспертным сообществом. Второе обстоятельство: у нас, мы надеемся, состоится НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) на эту тему. В этом году мы должны объявить конкурс. И мы получим результаты НИОКРа - предложения по тому, как наиболее эффективно можно было бы организовать электронное дистанционное голосование. После того, как мы получим все эти данные - и аналитические по прошедшему эксперименту, и результаты по НИОКРу - мы можем начать обсуждать тему, насколько широко необходимо масштабировать данную технологию", - сказал Булаев.
Он добавил, что необходимо дать возможность регионам самостоятельно принимать решения по проведению такого рода голосования при наличии у них технических, организационных, финансовых возможностей.
"Что касается страны, еще раз повторюсь, что председатель ЦИК это тоже прокомментировала: мы пока не видим возможности да и необходимости масштабировать такую технологию сразу на всю страну", - подчеркнул он.
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