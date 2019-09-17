В самолетах Utair будут раздавать изделия с никотином

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пассажирам части рейсов авиакомпании Utair могут начать раздавать сосательные подушечки с никотином, который производит компания British American Tobacco (BAT), сообщает РБК.
Речь идет об изделиях с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня LYFT. Такой продукт будет доступен только совершеннолетним пассажирам в обмен "на участие в рекламной сессии" (условия не уточняются).
Как пояснили журналистам представители BAT, в настоящее время идут переговоры и с другими перевозчиками.
В пресс-службе авиакомпании пояснили РИА Новости, что новый продукт на борту призван облегчить полет курящим пассажирам и обеспечить комфорт их соседям.