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РИА Новости

В самолетах Utair будут раздавать изделия с никотином

11:30 17.09.2019 (обновлено: 12:31 17.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку в аэропорту Внуково
Cамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пассажирам части рейсов авиакомпании Utair могут начать раздавать сосательные подушечки с никотином, который производит компания British American Tobacco (BAT), сообщает РБК.
Речь идет об изделиях с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня LYFT. Такой продукт будет доступен только совершеннолетним пассажирам в обмен "на участие в рекламной сессии" (условия не уточняются).
Как пояснили журналистам представители BAT, в настоящее время идут переговоры и с другими перевозчиками.
В пресс-службе авиакомпании пояснили РИА Новости, что новый продукт на борту призван облегчить полет курящим пассажирам и обеспечить комфорт их соседям.
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