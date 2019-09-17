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РИА Новости

Взрыв в Афганистане прогремел во время выступления президента

11:22 17.09.2019 (обновлено: 11:23 17.09.2019)
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
© Фотохост-агентство
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Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв в Афганистане у места собрания представителей избирательной кампании президента Ашрафа Гани в провинции Парван произошел в тот момент, когда глава государства начал свою речь, передает телеканал Tolo News со ссылкой на корреспондентов.
Инцидент произошел во вторник. Ранее телеканал 1TV со ссылкой на источники в службе безопасности сообщил, что в действие было приведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю.
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По данным Tolo News, Гани в результате взрыва не пострадал.
Как уточнил представитель губернатора провинции, самодельное взрывное устройство находилось в автомобиле службы безопасности.
По данным корреспондентов, находящихся на месте, мероприятие продолжается, несмотря на взрыв.
В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" сделала ряд угроз сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.
В качестве кандидатов на высший государственный пост в республике зарегистрировались 18 человек, в том числе Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которые в 2014 году были главными соперниками в борьбе за президентское кресло.
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Мохаммад Ашраф ГаниАфганистанВ мире
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