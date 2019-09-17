Взрыв в Афганистане прогремел во время выступления президента

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв в Афганистане у места собрания представителей избирательной кампании президента Ашрафа Гани в провинции Парван произошел в тот момент, когда глава государства начал свою речь, передает телеканал Взрыв в Афганистане у места собрания представителей избирательной кампании президента Ашрафа Гани в провинции Парван произошел в тот момент, когда глава государства начал свою речь, передает телеканал Tolo News со ссылкой на корреспондентов.

Инцидент произошел во вторник. Ранее телеканал 1TV со ссылкой на источники в службе безопасности сообщил, что в действие было приведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю.

По данным Tolo News, Гани в результате взрыва не пострадал.

Как уточнил представитель губернатора провинции, самодельное взрывное устройство находилось в автомобиле службы безопасности.

По данным корреспондентов, находящихся на месте, мероприятие продолжается, несмотря на взрыв.

سیمه‌ییز خبریالان وايي، پروان کې له چاودنې وروسته د ولسمشر غني ټاکنیزه غونډه لا هم رونه ده. له چاودني مخکي انځورونه. pic.twitter.com/JuSipQE22c — TOLOnews (@TOLOnews) 17 сентября 2019 г.

В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" сделала ряд угроз сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.