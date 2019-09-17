Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T12:39Z
https://ria.ru/20190917/1558762009.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151728/23/1517282331_0:255:2733:1792_1036x0_80_0_0_c0b35809ce2ecdc8033418ffd9d5f330.jpg
РИА Новости

В парламенте Крыма не поддержали инициативу о переименовании полуострова

11:20 17.09.2019 (обновлено: 12:39 17.09.2019)
2499
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Инициатива о переименовании Крыма рассматриваться не будет, заявил депутат нового созыва парламента полуострова, кандидат на пост спикера Владимир Константинов.
Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус предложил придать республике дополнительное историческое название "Таврида".
"Я категорический противник этих идей. У нас в Крыму есть чем заниматься. У нас колоссальный объем задач", — сказал Константинов.
По его словам, жители региона долгие годы боролись и "выстрадали" слова "Республика Крым".
"Для нас эти слова многое значат и прошли через сердце каждого. Крым сегодня знает весь мир, а спросите "Таврида", и придется рассказывать и объяснять", — добавил он.
Константинов назвал идею переименования аморальной.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Вчера, 17:32РИА Новости
Крымские греки считают, что полуостров не готов к переименованию

История названия

"Таврика" ("Таврида", "Таврия") — древнее название Крыма. Изначально так древние греки называли Южный берег, а в период раннего Средневековья — весь полуостров.
Тавридой он назывался и после его присоединения к России в 1783 году до 20-х годов ХХ века, когда была создана Крымская Советская Социалистическая Республика.
Современное название начали широко использовать только после XIII века, предположительно, из-за города "Къырым", который после захвата Северного Причерноморья монголами стал резиденцией наместника хана Золотой Орды.
Облако на вершине горы Аю-Даг
Вчера, 22:40РИА Новости
Российские политики оценили предложение о новом названии Крыма
6311027
Обсудить 1
Владимир КонстантиновКрымОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
РИА
Новости
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Лента
новостей
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сочи полиция задержала мужчину, сбросившего девушку с виадука
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Польские СМИ: пока Россия всасывает Белоруссию, Китай поедает ее
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева
Экс-глава Нацбанка Украины заявила, что неизвестные сожгли ее дом
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
Мертвый груз. Потянет ли Польша американские истребители F-35
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
Лента новостейМолния