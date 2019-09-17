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РИА Новости

Южная Корея запустит четыре микроспутника на российской ракете "Союз"

11:18 17.09.2019 (обновлено: 14:47 17.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ракета "Союз" выведет с космодрома Байконур в 2021 году четыре научных космических аппарата Корейского института астрономии и космических наук, сообщается на сайте российского оператора пусков компании "Главкосмос пусковые услуги".
"Четыре космических аппарата типа "кубсат" размерностью 6U института KASI будут запущены в двух контейнерах размерностью 12U на ракете-носителе "Союз-2.1а" в составе миссии, запланированной на 1-2 квартал 2021 года с космодрома Байконур", - говорится в сообщении.
Спутники будут использованы в проекте исследования локальных свойств магнитосферной и ионосферной плазмы. Каждый спутник весит около 12 кг. Они будут выведены на орбиту высотой около 600 км.
Спутники будут запущены в качестве попутной полезной нагрузки. Основным спутником для запуска станет южнокорейский аппарат CAS-500-2 Корейского института аэрокосмических исследований. До этого отдельным пуском будет выведен на орбиту CAS-500-1. Основная миссия аппаратов – съемка поверхности Земли в высоком разрешении.
Запуск ракеты-носителя Союз-2
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ГлавкосмосЮжная КореяРоссияРИА Наука
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