Южная Корея запустит четыре микроспутника на российской ракете "Союз"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ракета "Союз" выведет с космодрома Байконур в 2021 году четыре научных космических аппарата Корейского института астрономии и космических наук, сообщается на сайте российского оператора пусков компании " Ракета "Союз" выведет с космодрома Байконур в 2021 году четыре научных космических аппарата Корейского института астрономии и космических наук, сообщается на сайте российского оператора пусков компании " Главкосмос пусковые услуги ".

"Четыре космических аппарата типа "кубсат" размерностью 6U института KASI будут запущены в двух контейнерах размерностью 12U на ракете-носителе "Союз-2.1а" в составе миссии, запланированной на 1-2 квартал 2021 года с космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Спутники будут использованы в проекте исследования локальных свойств магнитосферной и ионосферной плазмы. Каждый спутник весит около 12 кг. Они будут выведены на орбиту высотой около 600 км.