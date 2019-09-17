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РИА Новости

Facebook удалил свыше 500 аккаунтов и страниц из Ирака и Украины

11:17 17.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Компания Facebook за участие в "скоординированной неаутентичной деятельности" удалила из своих социальных сетей свыше 500 учетных записей и страниц из Ирака и Украины.
Уточняется, что "операции" в двух странах не были связаны между собой, однако удаленные учетные записи и страницы как в Ираке, так и на Украине ставили целью введение других людей в заблуждение относительно того, кто они и что они делают.
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В пресс-релизе Facebook уточняется, что компания удалила 76 учетных записей и 120 страниц, одну группу и две страницы мероприятий в социальной сети Facebook, а также семь учетных записей в Instagram из Ирака. Отмечается, что люди, стоящие за этой деятельностью, "использовали фейковые учетные записи для усиления своего контента и управления страницами, некоторые из которых, вероятно, были куплены". В компании подчеркнули, что владельцы удаленных учетных записей и страниц размещали публикации о политических и социальных проблемах.
Кроме того, сообщается об удалении в социальной сети Facebook 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп из Украины. В этом случае фейковые аккаунты использовались для того, чтобы управлять группами и страницами, а также с целью "повышения вовлеченности, распространения контента и привлечения людей на внеплатформенные сайты, позиционирующие себя как новостные издания". "Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наша проверка показала связь этой деятельности с украинским PR-агентством Pragmatico", - отметили в компании.
В заявлении Facebook подчеркивается, что компания не хочет, чтобы ее сервисы "использовались для манипулирования людьми".
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