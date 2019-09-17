СК завел уголовное дело на женщину, сбросившую двух детей с моста в Москве

По информации ведомства, в ночь с 16 на 17 сентября женщина перекинула через парапет моста, расположенного на проспекте Защитников в Москве, двух несовершеннолетних детей, они упали на твердый участок местности. После этого женщина попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.