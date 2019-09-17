СК завел уголовное дело на женщину, сбросившую двух детей с моста в Москве

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело против женщины, сбросившей с моста двух малолетних детей, говорится на сайте СК РФ.
По информации ведомства, в ночь с 16 на 17 сентября женщина перекинула через парапет моста, расположенного на проспекте Защитников в Москве, двух несовершеннолетних детей, они упали на твердый участок местности. После этого женщина попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.
"Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство двух малолетних детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дети доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Женщина помещена в психиатрическую больницу. По информации источника в правоохранительных органах, детям около трех лет.