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РИА Новости

Китай обеспокоен влиянием атак на саудовские НПЗ на мировой рынок нефти

11:05 17.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Китай осуждает атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, Пекин обеспокоен последствиями этих событий для мирового рынка нефти, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай осуждает атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, мы выступаем против атак на любых гражданские объекты", - заявила дипломат.
Отвечая на вопрос о том, какие меры предпримет Китай в случае сокращения нефтяных поставок из Саудовской Аравии и мирового повышения цен на нефть, она заявила, что "естественно, мы обеспокоены тем, какое влияние эти атаки окажут на цены на нефть на мировом рынке".
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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При этом она отметила, что вопрос о том, какие меры Китай может предпринять в данной ситуации, не дипломатический, порекомендовав обратиться в другие ведомства.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана отрицает обвинения США.
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Майк ПомпеоХуа ЧуньинСаудовская АравияКитайИранСШАВ мире
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