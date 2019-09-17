Китай обеспокоен влиянием атак на саудовские НПЗ на мировой рынок нефти

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Китай осуждает атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, Пекин обеспокоен последствиями этих событий для мирового рынка нефти, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай осуждает атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, мы выступаем против атак на любых гражданские объекты", - заявила дипломат.

Отвечая на вопрос о том, какие меры предпримет Китай в случае сокращения нефтяных поставок из Саудовской Аравии и мирового повышения цен на нефть, она заявила, что "естественно, мы обеспокоены тем, какое влияние эти атаки окажут на цены на нефть на мировом рынке".

При этом она отметила, что вопрос о том, какие меры Китай может предпринять в данной ситуации, не дипломатический, порекомендовав обратиться в другие ведомства.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.