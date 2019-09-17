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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства гибели четырех человек в Тверской области

10:58 17.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели четырех человек в Тверской области, которые скончались после того, как выпили жидкость из принесенной одним из них бутылки, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 15 сентября 44-летний мужчина пришел в одну из квартир поселка Зеленогорский Вышневолоцкого района Тверской области в гости к своим знакомым - 36-летней женщине и 44-летнему мужчине. Как информирует СК, вместе с ними он выпил жидкость из бутылки, которую принес с собой.
"Затем мужчина направился в гости к своему 51-летнему приятелю, с которым они употребили аналогичную жидкость после чего, 16 сентября 2019 года его тело и тела трех лиц, с которыми он употреблял жидкость, были обнаружены в квартирах", - говорится в сообщении.
По факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть четырех лиц, возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали и. о. руководителя следственного управления и наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики регионального СК.
"Для установления точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы и судебно-химические экспертизы жидкости, содержащейся в бутылках, изъятых на местах происшествий", - говорится в сообщении.
Кроме этого, выясняется место производства и покупки жидкости, образцы которой изъяты в ходе осмотра места происшествия, а также устанавливается сбывшее ее лицо.
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Следственный комитет РФТверская областьВоронежРоссияПроисшествия
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