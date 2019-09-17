На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой

НУР-СУЛТАН, 17 сен - РИА Новости. Сибирская язва обнаружена у четырех жителей Жамбылской области Казахстана (на юге страны), сообщили во вторник РИА Новости в управлении здравоохранения региона.

"В областную детскую инфекционную больницу 11 сентября поступили трое больных из села Айша-биби Жамбылского района и села Шакпак-Ата Жувалынского района, на следующий день поступил еще один больной из села Шакпак–Ата Жувалынского района", - сообщили в пресс-службе управления.

По данным ведомства, "диагноз всем четырем больным подтвержден как "сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести". "Все больные помещены отдельно в боксированные палаты, получают соответствующее лечение, состояние на сегодня стабильное, средней степени тяжести, больные активные, температура тела в норме, питание в норме, выздоравливают", - проинформировали в управлении.