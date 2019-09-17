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РИА Новости

На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой

10:52 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 17 сен - РИА Новости. Сибирская язва обнаружена у четырех жителей Жамбылской области Казахстана (на юге страны), сообщили во вторник РИА Новости в управлении здравоохранения региона.
"В областную детскую инфекционную больницу 11 сентября поступили трое больных из села Айша-биби Жамбылского района и села Шакпак-Ата Жувалынского района, на следующий день поступил еще один больной из села Шакпак–Ата Жувалынского района", - сообщили в пресс-службе управления.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
13 сентября, 11:03РИА Новости
Патрушев предупредил о риске распространения сибирской язвы на юге России
По данным ведомства, "диагноз всем четырем больным подтвержден как "сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести". "Все больные помещены отдельно в боксированные палаты, получают соответствующее лечение, состояние на сегодня стабильное, средней степени тяжести, больные активные, температура тела в норме, питание в норме, выздоравливают", - проинформировали в управлении.
Установлено, что больные работают чабанами в крестьянском хозяйстве и в начале сентября принимали участие в забое скота. В очагах заболевания эпидемиологами и ветеринарными работниками в области проводится расследование и комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
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