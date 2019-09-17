Воробьев предложил назначить Чупракова на пост вице-губернатора Подмосковья

"На должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Московской области я внесу в четверг кандидатуру Александра Чупракова. В особом представлении он не нуждается. Человек опытный, нет сомнений, что все направления, которые раньше были закреплены за руководителем администрации, Александр Анатольевич достойно будет сопровождать", — сказал Воробьев на заседание правительства региона.