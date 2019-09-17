Воробьев предложил назначить Чупракова на пост вице-губернатора Подмосковья

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил кандидатуру заместителя председателя правительства Подмосковья Александра Чупракова на должность вице-губернатора- руководителя администрации губернатора региона.
Бывший вице-губернатор Московской области– руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов назначен главой исполкома Общероссийского народного фронта.
"На должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Московской области я внесу в четверг кандидатуру Александра Чупракова. В особом представлении он не нуждается. Человек опытный, нет сомнений, что все направления, которые раньше были закреплены за руководителем администрации, Александр Анатольевич достойно будет сопровождать", — сказал Воробьев на заседание правительства региона.
Чупраков в 2012 году занимал должность министра имущественных отношений Московской области, с ноября того же года был назначен на пост заместителя председателя правительства Подмосковья. С сентября 2018 года он является заместителем председателя правительства Московской области.
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