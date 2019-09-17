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РИА Новости

"Нафтогаз" договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

10:50 17.09.2019
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© AP Photo / Sergei Chuzavkov, FileОбъект газотранспортной системы Украины
Объект газотранспортной системы Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov, File
Объект газотранспортной системы Украины . Архивное фото
КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
"НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении. При этом поставщик там не указывается.
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"Нафтогаз" сообщил, что рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа в новом году и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.
Вместе с тем, директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что компания подготовилась к прохождению отопительного сезона.
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"Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объемы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовали физические поставки газа, которые не зависят от действий "Газпрома". Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой на Украине будет тепло, что бы не делали наши северные коллеги", - цитирует Фаворова пресс-служба компании.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС через Украину после 2019 года. Второй раунд консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто. Новый раунд переговоров пройдет 19 сентября в Брюсселе, сообщал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
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