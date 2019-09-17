"Нафтогаз" договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении. При этом поставщик там не указывается.

"Нафтогаз" сообщил, что рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа в новом году и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.

Вместе с тем, директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что компания подготовилась к прохождению отопительного сезона.

"Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объемы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовали физические поставки газа, которые не зависят от действий "Газпрома". Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой на Украине будет тепло, что бы не делали наши северные коллеги", - цитирует Фаворова пресс-служба компании.