Платье-лобстер, перья и бюст в доспехах: в Лондоне завершилась неделя моды

Британская модель Наоми Кэмпбелл блеснула во второй день модной недели в Лондоне в платье-лобстере.
"Черная пантера" представила коллекцию на своем благотворительном шоу Fashion For Relief, чтобы помочь социально не защищенным людям.
Британская модель Наоми Кэмпбелл блеснула во второй день модной недели в Лондоне в платье-лобстере.
"Черная пантера" представила коллекцию на своем благотворительном шоу Fashion For Relief, чтобы помочь социально не защищенным людям.
Остальные участники показа вышли в нарядах с перьями или платьях-коконах.
Остальные участники показа вышли в нарядах с перьями или платьях-коконах.
Пэм Хогг (Pam Hogg), как обычно, удивила смелым и дерзким показом. Правда, пока непонятно, приживется ли образ Снежной королевы в весенне-летнем сезоне.
Пэм Хогг (Pam Hogg), как обычно, удивила смелым и дерзким показом. Правда, пока непонятно, приживется ли образ Снежной королевы в весенне-летнем сезоне.
Как и платье из разноцветных лент и розеток.
Очередной рискованный фасон от Пэм Хогг.
Как и платье из разноцветных лент и розеток.
Очередной рискованный фасон от Пэм Хогг.
Пэм Хогг уверена - канареечный цвет и перья - хит будущего сезона.
После этого полупрозрачные боди с гротескной фурнитурой в виде мишуры смотрятся весьма скромно.
Дизайнер Пэм Хогг на LFW.
После этого полупрозрачные боди с гротескной фурнитурой в виде мишуры смотрятся весьма скромно.
Дизайнер Пэм Хогг на LFW.
Новая коллекция канадского дизайнера Марка Фаста - признание в любви к тропическим лесам Амазонки.
Кто бы знал, что всего через несколько месяцев их поглотят разрушительные пожары.
Но все-таки модельеру удалось передать сочные цвета оперения райских птиц.
Новая коллекция канадского дизайнера Марка Фаста - признание в любви к тропическим лесам Амазонки.
Кто бы знал, что всего через несколько месяцев их поглотят разрушительные пожары.
Но все-таки модельеру удалось передать сочные цвета оперения райских птиц.
Еще Марк Фаст известен тем, что разработал оригинальную технику вязки - сетчатое платье для самых жарких летний дней.
Еще Марк Фаст известен тем, что разработал оригинальную технику вязки - сетчатое платье для самых жарких летний дней.
Наоми Кэмпбелл в пестром наряде с рукавами-перьями на шоу Fashion For Relief
Наоми Кэмпбелл в пестром наряде с рукавами-перьями на шоу Fashion For Relief
Вряд ли такое платье в виде щенячьей конуры можно носить каждый день, но дизайнер Мэтти Бован решил, что миру не хватает странных сочетаний.
Вряд ли такое платье в виде щенячьей конуры можно носить каждый день, но дизайнер Мэтти Бован решил, что миру не хватает странных сочетаний.
Сложные драпировки и футуристические разноцветные вставки предлагают использовать в вечерней моде бренд Fydor Golan (дуэт Федора Подгорного из Риги и Голана Фридмана из Израиля).
Сложные драпировки и футуристические разноцветные вставки предлагают использовать в вечерней моде бренд Fydor Golan (дуэт Федора Подгорного из Риги и Голана Фридмана из Израиля).
"Грудь в доспехах" - именно в таком обрамлении представлены почти все наряды Джонатана Андерсона.
"Грудь в доспехах" - именно в таком обрамлении представлены почти все наряды Джонатана Андерсона.
Лондонская мода на турецкий манер - это Бора Аксу.
Модельер сделал свою коллекцию романтичной и смелой: с оборками, легкими тканями и сдержанной палитрой.
Лондонская мода на турецкий манер - это Бора Аксу.
Модельер сделал свою коллекцию романтичной и смелой: с оборками, легкими тканями и сдержанной палитрой.
Стильные очки с зелено-красным градиентом и нейтральный топ. Что еще нужно для счастья летом?
Дизайнер Роберта Эйнер.
Стильные очки с зелено-красным градиентом и нейтральный топ. Что еще нужно для счастья летом?
Дизайнер Роберта Эйнер.
Дизайнер из Индии Ашиш уже который год показывает наряды, расшитые блестками и пайетками.
Однако новое шоу он решил посвятить религии, свободолюбивому нраву 60-х и все-таки блесткам.
Дизайнер из Индии Ашиш уже который год показывает наряды, расшитые блестками и пайетками.
Однако новое шоу он решил посвятить религии, свободолюбивому нраву 60-х и все-таки блесткам.