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РИА Новости
Культура

Платье-лобстер, перья и бюст в доспехах: в Лондоне завершилась неделя моды

16:38 17.09.2019
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В Лондоне завершилась неделя моды. Впервые билеты на дефиле и другие события продавались для широкой аудитории. Но всех, конечно, интересовали модные показы, тем более, что в этом году в Лондоне продемонстрировали как никогда экстравагантные наряды от кутюр.
Самые эпатажные и откровенные - в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2019 / Niklas Halle'n

Британская модель Наоми Кэмпбелл блеснула во второй день модной недели в Лондоне в платье-лобстере.

"Черная пантера" представила коллекцию на своем благотворительном шоу Fashion For Relief, чтобы помочь социально не защищенным людям.

Наоми Кэмпбелл на показе в рамках Недели моды в Лондоне
1 из 15

Британская модель Наоми Кэмпбелл блеснула во второй день модной недели в Лондоне в платье-лобстере.

"Черная пантера" представила коллекцию на своем благотворительном шоу Fashion For Relief, чтобы помочь социально не защищенным людям.

© AFP 2019 / Niklas Halle'n
© AFP 2019 / Niklas Halle'n

Остальные участники показа вышли в нарядах с перьями или платьях-коконах.

Модели на показе в рамках Недели моды в Лондоне
2 из 15

Остальные участники показа вышли в нарядах с перьями или платьях-коконах.

© AFP 2019 / Niklas Halle'n
© REUTERS / Henry Nicholls

Пэм Хогг (Pam Hogg), как обычно, удивила смелым и дерзким показом. Правда, пока непонятно, приживется ли образ Снежной королевы в весенне-летнем сезоне.

Модель на показе Pam Hogg на Неделе моды в Лондоне
3 из 15

Пэм Хогг (Pam Hogg), как обычно, удивила смелым и дерзким показом. Правда, пока непонятно, приживется ли образ Снежной королевы в весенне-летнем сезоне.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Henry Nicholls

Как и платье из разноцветных лент и розеток.

Очередной рискованный фасон от Пэм Хогг.

Модель на показе Pam Hogg на Неделе моды в Лондоне
4 из 15

Как и платье из разноцветных лент и розеток.

Очередной рискованный фасон от Пэм Хогг.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Henry Nicholls

Пэм Хогг уверена - канареечный цвет и перья - хит будущего сезона.

Модель на показе Pam Hogg на Неделе моды в Лондоне
5 из 15

Пэм Хогг уверена - канареечный цвет и перья - хит будущего сезона.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Henry Nicholls

После этого полупрозрачные боди с гротескной фурнитурой в виде мишуры смотрятся весьма скромно.

Дизайнер Пэм Хогг на LFW.

Дизайнер Пэм Хогг на Неделе моды в Лондоне
6 из 15

После этого полупрозрачные боди с гротескной фурнитурой в виде мишуры смотрятся весьма скромно.

Дизайнер Пэм Хогг на LFW.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Henry Nicholls

Новая коллекция канадского дизайнера Марка Фаста - признание в любви к тропическим лесам Амазонки.

Кто бы знал, что всего через несколько месяцев их поглотят разрушительные пожары.

Но все-таки модельеру удалось передать сочные цвета оперения райских птиц.



Модели перед показом Mark Fast на Неделе моды в Лондоне
7 из 15

Новая коллекция канадского дизайнера Марка Фаста - признание в любви к тропическим лесам Амазонки.

Кто бы знал, что всего через несколько месяцев их поглотят разрушительные пожары.

Но все-таки модельеру удалось передать сочные цвета оперения райских птиц.



© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Henry Nicholls

Еще Марк Фаст известен тем, что разработал оригинальную технику вязки - сетчатое платье для самых жарких летний дней.

Модель на показе Mark Fast на Неделе моды в Лондоне
8 из 15

Еще Марк Фаст известен тем, что разработал оригинальную технику вязки - сетчатое платье для самых жарких летний дней.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2019 / Niklas Halle'n

Наоми Кэмпбелл в пестром наряде с рукавами-перьями на шоу Fashion For Relief

Наоми Кэмпбелл на показе в рамках Недели моды в Лондоне
9 из 15

Наоми Кэмпбелл в пестром наряде с рукавами-перьями на шоу Fashion For Relief

© AFP 2019 / Niklas Halle'n
© REUTERS / Henry Nicholls

Вряд ли такое платье в виде щенячьей конуры можно носить каждый день, но дизайнер Мэтти Бован решил, что миру не хватает странных сочетаний.

Модели на показе Matty Bovan на Неделе моды в Лондоне
10 из 15

Вряд ли такое платье в виде щенячьей конуры можно носить каждый день, но дизайнер Мэтти Бован решил, что миру не хватает странных сочетаний.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2019 / Tolga Akmen

Сложные драпировки и футуристические разноцветные вставки предлагают использовать в вечерней моде бренд Fydor Golan (дуэт Федора Подгорного из Риги и Голана Фридмана из Израиля).

Модель на показе Fyodor Golan на Неделе моды в Лондоне
11 из 15

Сложные драпировки и футуристические разноцветные вставки предлагают использовать в вечерней моде бренд Fydor Golan (дуэт Федора Подгорного из Риги и Голана Фридмана из Израиля).

© AFP 2019 / Tolga Akmen
© AFP 2019 / Niklas Halle'n

"Грудь в доспехах" - именно в таком обрамлении представлены почти все наряды Джонатана Андерсона.

Модель на показе JW Anderson на Неделе моды в Лондоне
12 из 15

"Грудь в доспехах" - именно в таком обрамлении представлены почти все наряды Джонатана Андерсона.

© AFP 2019 / Niklas Halle'n
© AFP 2019 / Niklas Halle'n

Лондонская мода на турецкий манер - это Бора Аксу.

Модельер сделал свою коллекцию романтичной и смелой: с оборками, легкими тканями и сдержанной палитрой.

Модели на показе Bora Aksu на Неделе моды в Лондоне
13 из 15

Лондонская мода на турецкий манер - это Бора Аксу.

Модельер сделал свою коллекцию романтичной и смелой: с оборками, легкими тканями и сдержанной палитрой.

© AFP 2019 / Niklas Halle'n
© Invision/ Grant Pollard

Стильные очки с зелено-красным градиентом и нейтральный топ. Что еще нужно для счастья летом?

Дизайнер Роберта Эйнер.

Модель на показе Roberta Einer на Неделе моды в Лондоне
14 из 15

Стильные очки с зелено-красным градиентом и нейтральный топ. Что еще нужно для счастья летом?

Дизайнер Роберта Эйнер.

© Invision/ Grant Pollard
© REUTERS / Henry Nicholls

Дизайнер из Индии Ашиш уже который год показывает наряды, расшитые блестками и пайетками.

Однако новое шоу он решил посвятить религии, свободолюбивому нраву 60-х и все-таки блесткам.

Модель на показе Ashish на Неделе моды в Лондоне
15 из 15

Дизайнер из Индии Ашиш уже который год показывает наряды, расшитые блестками и пайетками.

Однако новое шоу он решил посвятить религии, свободолюбивому нраву 60-х и все-таки блесткам.

© REUTERS / Henry Nicholls
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КультураСтиль жизниНовости культурыНаоми КэмпбеллЛондонИндияИзраиль
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