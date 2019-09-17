Платье-лобстер, перья и бюст в доспехах: в Лондоне завершилась неделя моды

В Лондоне завершилась неделя моды. Впервые билеты на дефиле и другие события продавались для широкой аудитории. Но всех, конечно, интересовали модные показы, тем более, что в этом году в Лондоне продемонстрировали как никогда экстравагантные наряды от кутюр.