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РИА Новости

Марин Ле Пен не исключила участия в следующих президентских выборах

10:44 17.09.2019
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© AFP 2019 / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен
© AFP 2019 / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объедение" Марин Ле Пен не исключила, что может участвовать в президентских выборах во Франции в 2022 году.
"Наш лагерь выберет того, кто лучше всех сможет объединить как можно больше сил для того, чтобы выиграть президентские выборы. Я вижу, что многие ищут волшебного кандидата, пока я его не видела. Но, возможно, он появится", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
"Однако во всяком случае я говорю французам: "Если никто не появится, я всегда здесь, чтобы защитить их интересы", - добавила она.
По ее мнению, на выборах в 2022 году будут бороться два видения – глобалистов и националистов.
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