Марин Ле Пен не исключила участия в следующих президентских выборах

ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объедение" Марин Ле Пен не исключила, что может участвовать в президентских выборах во Франции в 2022 году.

"Наш лагерь выберет того, кто лучше всех сможет объединить как можно больше сил для того, чтобы выиграть президентские выборы. Я вижу, что многие ищут волшебного кандидата, пока я его не видела. Но, возможно, он появится", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV

"Однако во всяком случае я говорю французам: "Если никто не появится, я всегда здесь, чтобы защитить их интересы", - добавила она.