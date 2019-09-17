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РИА Новости
Культура

СМИ назвали причину смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева

10:41 17.09.2019 (обновлено: 12:04 17.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Юрий Колычев
Актер Юрий Колычев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Народный артист РСФСР, советский и российский актер Юрий Колычев умер от ишемической болезни сердца, сообщает РЕН ТВ.
Тело артиста нашли накануне в его квартире на Тверской улице в Москве. Ему было 90 лет.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Юрий Колычев
Актер Юрий Колычев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Юрий Колычев
Колычев родился 15 декабря 1928 года. Окончил Театральное училище имени Щепкина, был принят в Малый театр.
В 1957 году он вошел в труппу театра "Ленком" и проработал там всю жизнь. В 1989-м получил звание народного артиста РСФСР.
На его счету также роли в таких фильмах, как "Мелодия на два голоса", "Дом, который построил Свифт", "Иван Рыбаков", "День рождения", "Очарование зла" и многих других.
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