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РИА Новости
Культура

Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев

12:28 16.09.2019 (обновлено: 18:58 16.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Юрий Колычев
Актер Юрий Колычев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Юрий Колычев . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев умер на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленком").
О дате и времени прощания с артистом объявят дополнительно.
По данным Пятого канала, смерть наступила от естественных причин.
Юрий Колычев родился 15 декабря 1928 года в Московской области в семье поэта Осипа Колычева. После окончания Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина артист начал работать в Малом театре, с 1957-го служил в "Ленкоме".
© РИА Новости / Галина КиселеваЮрий Колычев
Юрий Колычев
© РИА Новости / Галина Киселева
Юрий Колычев
Актер играл в спектаклях "Прощай, оружие", "В списках не значился", "Революционный этюд", "Диктатура совести", "Чайка", "Вишневый сад" и многих других.
Среди работ в кино — роли в фильмах "Мелодия на два голоса", "Дом, который построил Свифт", "Из жизни Потапова" и "Очарование зла".
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