Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев умер на 91-м году жизни. Об этом Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев умер на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленком").

О дате и времени прощания с артистом объявят дополнительно.

По данным Пятого канала, смерть наступила от естественных причин.

Юрий Колычев родился 15 декабря 1928 года в Московской области в семье поэта Осипа Колычева. После окончания Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина артист начал работать в Малом театре, с 1957-го служил в "Ленкоме".

Актер играл в спектаклях "Прощай, оружие", "В списках не значился", "Революционный этюд", "Диктатура совести", "Чайка", "Вишневый сад" и многих других.