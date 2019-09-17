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РИА Новости

В Kaspersky Lab заявили, что обвинения США в адрес компании безосновательны

10:37 17.09.2019 (обновлено: 13:37 17.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Лаборатория Касперского"
Офис компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" заявляет, что обвинения в ее адрес со стороны США основаны на домыслах и не содержат никаких доказательств вины компании.
Управляющий совет по федеральным закупкам, куда входят Минобороны США, администрация общих служб США и Национальное управление по аэронавтике и космическому пространству (NASA), ввел постоянный запрет на закупку продукции "Лаборатории Касперского" для американских госорганов. Документ вступил в силу 10 сентября.
"Лаборатория Касперского" продолжает настаивать, что утверждения, лежащие в основе секции 1634 (a) и (b) теперь уже финального закона об ассигновании средств на оборону (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018), были основаны на неподтвержденных обвинениях, слухах и домыслах и не содержали никаких доказательств какой-либо вины со стороны компании", - сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"С помощью нашей глобальной инициативы по информационной открытости (Global Transparency Initiative), открытия Центров прозрачности в разных регионах мира, "Лаборатория Касперского" демонстрирует готовность подтверждать надежность и безопасность своих решений и процессов обработки пользовательских данных", - добавили в компании.
Сотрудник в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
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Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверяли, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп узаконил запрет на использование программ "Лаборатории Касперского" госструктурами США. Соответствующее положение содержалось в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который подписал президент.
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Министерство внутренней безопасности СШАНАСАДональд ТрампЛаборатория КасперскогоСШАВ мире
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