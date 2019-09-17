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РИА Новости

В Барнауле загорелся аттракцион в парке развлечений

10:35 17.09.2019 (обновлено: 13:53 17.09.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 сен — РИА Новости. Аттракцион "Дракончики" загорелся в парке развлечений "Арлекино" в Барнауле, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на территории парка отдыха поступило в 12:46 (08:46). Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
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"По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших и жертв нет. На момент возгорания на аттракционе людей не было", — сказали в ведомстве.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дым от пожара был виден из разных районов города. В данный момент возгорание ликвидировано.
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БарнаулПроисшествия
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