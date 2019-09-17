В Барнауле загорелся аттракцион в парке развлечений

БАРНАУЛ, 17 сен — РИА Новости. Аттракцион "Дракончики" загорелся в парке развлечений "Арлекино" в Барнауле, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на территории парка отдыха поступило в 12:46 (08:46). Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

"По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших и жертв нет. На момент возгорания на аттракционе людей не было", — сказали в ведомстве.