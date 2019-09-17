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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

10:33 17.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Свыше одной тысячи человек прибыли из Иордании в Сирию за сутки, еще более 380 человек вернулись из Ливана, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1431 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 382 человек (женщин - 115, детей - 195), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1049 чел. (женщин - 315, детей - 535)", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились девять граждан Сирии.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 3,6 гектара территории, обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.
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Война в СирииЛиванМинистерство обороны РФСирияИорданияРоссия
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