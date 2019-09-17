Патрушев: Россия и Япония создадут условия для заключения мирного договора

ТОКИО, 17 сен - РИА Новости. России и Японии нужно заключить мирный договор, страны будут создавать для этого условия, заявил журналистам секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"Мы обозначили вопросы, которые волнуют Японию и Россию, в первую очередь, в области безопасности, и договорились, что будем снижать вопросы, где есть недопонимание, добиваться согласования наших позиций, тем самым будем повышать доверие друг к другу", - сказал Патрушев после встречи с новым генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.