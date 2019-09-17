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РИА Новости

Патрушев: Россия и Япония создадут условия для заключения мирного договора

10:30 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТОКИО, 17 сен - РИА Новости. России и Японии нужно заключить мирный договор, страны будут создавать для этого условия, заявил журналистам секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
"Мы обозначили вопросы, которые волнуют Японию и Россию, в первую очередь, в области безопасности, и договорились, что будем снижать вопросы, где есть недопонимание, добиваться согласования наших позиций, тем самым будем повышать доверие друг к другу", - сказал Патрушев после встречи с новым генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.
Отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли заключение мирного договора с Японией, он отметил, что "этот договор нужно заключить". "Для этого надо создать условия, мы этим и будем заниматься", - уточнил секретарь Совбеза РФ.
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Николай ПатрушевЯпонияРоссияВ мире
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