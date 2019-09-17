Путин поздравил режиссера Владимира Меньшова с юбилеем

В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. Среди его режиссерских работ - "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит", который в 1981 году получил "Оскар".