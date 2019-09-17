Путин поздравил режиссера Владимира Меньшова с юбилеем

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Владимира Меньшова с 80-летием, отметив, что неустанный труд - секрет его режиссерского успеха, телеграмма размещена на сайте Кремля.
Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов отмечает во вторник 80-летие.
"Главный секрет Вашего режиссёрского успеха – неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы, интересные зрителям, увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что Меньшов служит избранному делу и обогащает традиции отечественного кинематографа. Он пожелал режиссеру и его семье здоровья и благополучия.
В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. Среди его режиссерских работ - "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит", который в 1981 году получил "Оскар".