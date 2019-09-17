ВСУ открыли огонь по району насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по району насосной станции в селе Васильевка, обеспечивающей водой почти 2 миллиона жителей Донбасса, персонал находится в укрытии, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 09.22 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевки с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, персонал станции вынужден был перейти в укрытие. На данный момент обстрел продолжается.

"Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины", - добавили в ведомстве.