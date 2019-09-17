ВСУ открыли огонь по району насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по району насосной станции в селе Васильевка, обеспечивающей водой почти 2 миллиона жителей Донбасса, персонал находится в укрытии, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 09.22 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевки с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, персонал станции вынужден был перейти в укрытие. На данный момент обстрел продолжается.
"Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины", - добавили в ведомстве.
Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в подконтрольном ДНР населенном пункте Васильевка, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.