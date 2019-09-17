На севере Италии произошел взрыв и пожар на НПЗ компании Eni

РИМ, 17 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Взрыв и пожар произошли во вторник утром на НПЗ итальянской нефтегазовой компании Eni на севере страны.

Как сообщила администрация города Саннадзаро-де-Бургонди, его жители услышали грохот на предприятии около 6.35 утра (7.35 мск). Ситуация находится под контролем, пострадавших нет.

ÚLTIMA HORA: Registrada una explosión en una refinería de ENI en #Pavia, Italia, según avanza Il Corriere. pic.twitter.com/aQbg0L6QgU — AudioMercados (@AUDIOmercados) 17 сентября 2019 г.

Как передают местные СМИ, столбы дыма видны за несколько километров от места происшествия. Взрыв услышали жители соседних населенных пунктов. На место прибыли пожарные, медицинские специалисты и полиция.