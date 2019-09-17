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РИА Новости
Культура

Театр Волкова получил статус особо ценного объекта культурного наследия

10:06 17.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped imageЗдание Российского театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
Здание Российского театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped image
Здание Российского театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Статус особо ценного объекта культурного наследия присвоен Ярославскому государственному театру драмы имени Волкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин поручил внести театр имени Федора Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
"Отнести федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова" к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Путин постановил министерству культуры включить театр в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия РФ, а правительству "обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности" учреждения.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Сергей Пускепалис
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КультураТеатр драмы имени Федора ВолковаЯрославль
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