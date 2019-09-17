Театр Волкова получил статус особо ценного объекта культурного наследия

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Статус особо ценного объекта культурного наследия присвоен Ярославскому государственному театру драмы имени Волкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин поручил внести театр имени Федора Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
"Отнести федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова" к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Путин постановил министерству культуры включить театр в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия РФ, а правительству "обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности" учреждения.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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